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Возрастной рейтинг Starfield раскрыл подробности интимных сцен и не только

Организация ESRB подтвердила возрастной рейтинг Starfield, который ранее проспойлерила сама Bethesda. Космическая ролевая игра получила рейтинг M или Mature — её не рекомендуют лицам младше 17 лет. В Starfield будет насилие, кровь, непристойные темы, ненормативная лексика и употребление наркотиков. Ожидается и нагота, но, судя по всему, лёгкая.

В Starfield от Bethesda будут интимные сцены
© Игромания.ру

В свежем описании на сайте ESRB можно найти дополнительные подробности Starfield. Так, к примеру, игрок возьмёт на себя роль шахтёра, который должен искать специальные Артефакты по всей галактике. Он сможет взаимодействовать с различными персонажами, выполнять квесты, искать припасы и сражаться с врагами (людьми, роботами и инопланетными существами).

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В бою главный герой будет использовать разные виды футуристического оружия, лазеры, топоры и взрывчатку. Сражения ощущаются динамичными, с частыми перестрелками, звучащими криками боли, кровавыми брызгами и взрывами.

Кроме того, видное место в Starfield занимает запрещённое вещество «Аврора», употребление которого приводит к эффекту искажённого зрения. Аврору можно покупать, красть и, судя по всему, изготавливать самостоятельно — в игре есть момент, когда игрок работает в лаборатории по производству запрещённых наркотиков.

А ещё ESRB раскрыла подробности некоторых непристойных сцен из Starfield. Моменты после завершения постельных сцен Bethesda сопроводила специальными репликами, среди которых:
  • «Жизнь — это венерическая болезнь, смертельная на 100%».
  • «Я за то, чтобы немного пошалить, но давай в следующий раз попробуем без реактивных ранцев».
  • «Говоря о звёздах перед глазами, ух… это было потрясающе».

Но это ещё не все любопытные подробности. На сайте ESRB указано, что в Starfield будут внутриигровые покупки. Но не стоит волноваться — это не обязательно означает микротранзакции. Обычно ESRB использует упоминание «внутриигровые покупки» для любой игры, в которой можно приобретать дополнения, скины и различные улучшения — как, например, это было с Ratchet & Clank: Rift Apart и некоторыми играми Assassin's Creed.

Релиз Starfield запланирован на 6 сентября 2023 года для РС и Xbox Series. А 11 июня в 20:00 по московскому времени пройдёт презентация Starfield Direct.

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