В Starfield будут покупки в игре

Американская компания Entertainment Software Rating Board (ESRB) выдала возрастной рейтинг масштабной ролевой игре Starfield. Ранее проект уже получал рейтинг, однако сейчас стали известны новые детали проекта.

© Чемпионат.com

На странице с рейтингом появилась информация о начилии внутриигровых покупок в игре. Это могут быть как микротранзакции, так и полноценные DLC. Пока что разработчики не говорили о наличии ни первого, ни второго.

Вполне вероятно, что речь также идёт о «Клубе творчества», который был в Fallout 4 и «Скайриме». С его помощью геймеры могут создавать свой контент для игры и даже продавать его за валюту в игре. Зная Bethesda и её взаимодействие с «Клубом творчества», в Starfield могут реализовать нечто похожее.