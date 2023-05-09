Microsoft проигрывает: Xbox Series значительно отстал по продажам от PS5

Аналитики портала VGChartz сравнили продажи консолей PlayStation 5 от Sony и Xbox Series от Microsoft. Продукт Sony ушёл в отрыв от консоли производства Microsoft.

© Ferra.ru

В штуках продажи PS5 обогнали конкурента на 15 млн устройств, и это 62,7% рынка, доля Microsoft — 37,3%. Журналисты считают, что успех японской консоли обусловлен, в том числе популярностью таких игр, как God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West, The Last of Us: Part 2 и Spider-Man (2018).