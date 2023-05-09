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Продажи Horizon Forbidden West превысили 8,4 млн копий

Студия Guerrilla Games в блоге PlayStation объявила, что Horizon Forbidden West по состоянию на 16 апреля разошлась тиражом более чем в 8,4 млн копий. На достижение результата проекту потребовалось чуть больше года.

Продажи Horizon Forbidden West превысили 8,4 млн копий
© Чемпионат.com

Общие продажи франшизы превысили 32,7 млн. Guerrilla отметила, что миллионы геймеров по всему миру открыли для себя Horizon благодаря PS Plus.

Разработчики поблагодарили всех игроков за поддержку и отметили, что поражены тёплыми словами и энтузиазмом, исходящим от людей.

Мы благодарны сообществу за неизменную любовь и поддержку франшизы. Нам повезло быть свидетелями такой поддержки каждый день: мы делимся фанартом сообщества и косплеем. Я хочу, чтобы вы все знали — мы поражены вашим энтузиазмом.

Приключения Элой продолжатся в третьей игре — это подтвердила сама Guerrilla Games ещё в конце апреля.

Horizon Forbidden West доступна на PS4 и PS5.

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