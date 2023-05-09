Продажи Horizon Forbidden West превысили 8,4 млн копий

Мы благодарны сообществу за неизменную любовь и поддержку франшизы. Нам повезло быть свидетелями такой поддержки каждый день: мы делимся фанартом сообщества и косплеем. Я хочу, чтобы вы все знали — мы поражены вашим энтузиазмом.