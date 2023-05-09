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Nintendo признала потерю интереса игроков к консоли Switch

Президент компании Nintendo Шунтаро Фурукава прокомментировал данные ежеквартального отчёта о доходах, в котором указано, что спрос на консоль Nintendo Switch будет неуклонно падать в 2024 финансовом году.

Nintendo признала потерю интереса игроков к консоли Switch
© Ferra.ru

По словам главы компании, поддерживать динамику продаж будет сложно на седьмом году существования устройства. В 2021 году консоль была продана в количестве 23 млн устройств, в 2022 компания реализовала 18 млн единиц, это больше, чем достижения Sony в продажах PlayStation 4.

Но Nintendo готовится к более трудным временам: по подсчётам аналитиков производителя, в 2024 году будет продано не более 15 млн консолей Switch. Поэтому в компании надеются провести такую маркетинговую кампанию, чтобы заинтересовать в покупке двух и даже трёх консолей одной семьёй, а в идеале по устройству на каждого члена семьи.

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