Capcom анонсировала открытую бету Street Fighter 6 для PS5, Xbox Series и PC
Capcom анонсировала открытую бету Street Fighter 6, назвав точное время её проведения. Игроки на PS5, Xbox Series и PC смогут оценить файтинг с 19 по 22 мая — доступ откроют (и закроют) в 10:00 МСК.
Во время открытой беты мы сможем сразиться за восьмерых персонажей на шести аренах. Также игрокам позволят один раз создать своего бойца. И, конечно же, оценить несколько внутриигровых режимов. Кроме того, доступен фоторежим и кроссплей между всеми платформами.
Street Fighter 6 выйдет 2 июня на обоих поколениях PlayStation, Xbox Series и PC. Ранее журналисты рассказали о плюсах новинки и представили свежие геймплейные ролики. А сама Capcom хочет продать не менее 10 млн копий файтинга.