Star Wars Jedi Survivor и Dead Island 2 стали лидерами по загрузкам игр на PS5 в апреле

Среди европейцев тройку закрывает Grand Theft Auto V, а в США бейсбольный симулятор MLB The Show 23. Высокими позициями в Европе отметились FIFA 23, Hogwarts Legacy и шутер Far Cry 6, которого в американском топе нет. На PlayStation 4 лидером стала The Last of Us Part II в обоих регионах.