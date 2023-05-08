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Star Wars Jedi Survivor и Dead Island 2 стали лидерами по загрузкам игр на PS5 в апреле

Sony поделилась информацией о загрузках игр на PlayStation за прошедший месяц. Учитываются проекты для PlayStation 4, 5, PS VR обоих поколений, а также бесплатные игры. Отметим, что информация распространяется на США (совместно с Канадой) и Европу. В чартах для PlayStation 5 лидерами остались Star Wars Jedi: Survivor и Dead Island 2.

Star Wars Jedi Survivor и Dead Island 2 стали лидерами по загрузкам игр на PS5 в апреле
© Игромания.ру

Среди европейцев тройку закрывает Grand Theft Auto V, а в США бейсбольный симулятор MLB The Show 23. Высокими позициями в Европе отметились FIFA 23, Hogwarts Legacy и шутер Far Cry 6, которого в американском топе нет. На PlayStation 4 лидером стала The Last of Us Part II в обоих регионах.

В США на втором и третьем местах оказались Minecraft и NBA 2K23. В Европе же Minecraft замыкает тройку лидеров, а на втором месте расположилась FIFA 23.

Как ни странно, свежая новинка в лице Dead Island 2 оказалась лишь на 11 и 17 местах. Отмечено разнообразие жанров среди популярных загрузок для гарнитуры PlayStation VR2 и первого поколения шлема.

Например, на территории США самой загружаемой игрой для PS VR2 стал файтинг Creed: Rise to Glory. Европейцы же предпочли шутер Pavlov. На шестую строчку в обоих регионах попала The Dark Pictures: Switchback, а следом за ней идёт Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge.

Что касается бесплатных игр, то тут всё очевидно. Лидерами в обеих регионах стали Fortnite и Call of Duty: Warzone 2.0. Троицу же замыкает Overwatch 2 в США и Fall Guys в Европе. Также в обоих списках есть Apex Legends и Genshin Impact.

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