Redfall и Atomic Heart стали самыми популярными играми в российском Game Pass

2 мая вышла Redfall. По оценкам это худший релиз Arkane на данный момент, а в Steam игра и вовсе оказалась в списке проектов с самым низким рейтингом. Несмотря на это, шутер обрёл популярность в Game Pass.

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Например, сейчас это самая популярная игра среди российских пользователей подписки. На втором месте расположилась Atomic Heart, а тройку лидеров замыкает файтинг Mortal Kombat 11. Среди подписчиков из США на Redfall тоже есть большой спрос. Тут игра оказалась на втором месте по популярности, уступив Minecraft.