Redfall и Atomic Heart стали самыми популярными играми в российском Game Pass
2 мая вышла Redfall. По оценкам это худший релиз Arkane на данный момент, а в Steam игра и вовсе оказалась в списке проектов с самым низким рейтингом. Несмотря на это, шутер обрёл популярность в Game Pass.
Например, сейчас это самая популярная игра среди российских пользователей подписки. На втором месте расположилась Atomic Heart, а тройку лидеров замыкает файтинг Mortal Kombat 11. Среди подписчиков из США на Redfall тоже есть большой спрос. Тут игра оказалась на втором месте по популярности, уступив Minecraft.
На третьем месте расположилась Dead by Daylight, по которой сейчас снимается фильм. В некоторых других странах Европы Redfall также занимает вторую строчку. Ознакомиться с вампирским боевиком решило большое количество жителей Великобритании и Франции.