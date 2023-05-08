В свежем трейлере метроидвании Elypse назвали дату релиза
Авторы Elypse показали свежий трейлер, в котором объявили дату релиза. Игра выйдет 17 мая на PC, а сейчас проект можно добавить в список желаемого и ознакомиться с демоверсией в Steam. Версии для PlayStation и Switch появятся позднее в этом году. Сюжет рассказывает о персонаже по имени Никс, которого принесли в жертву Бездне. К счастью, герою чудом удалось продержаться в тёмной пропасти десять лет. Теперь ему предстоит сделать невозможное — добраться до портала и попытаться выбраться на свободу.
Дорога до портала будет опасной, ведь всюду хрупкого Никса поджидают кровожадные враги и ловушки. Elypse — это не только платформер и экшен в глубинах инфернального мира, но и двухмерная метроидвания.
Игроки смогут заняться исследованием поразительных пейзажей Бездны, а также улучшить свои боевые навыки и способности, чтобы дать отпор противникам и спасти себя.