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Capcom продала 41,7 млн копий игр и обновила рекорд за финансовый год

Capcom выпустила отчёт за финансовый год, который подошёл к концу 31 марта, сообщив о достижении очередного рекорда.

Capcom обновила рекорд по продажам
© Игромания.ру

За этот период было продано 41,7 млн копий игр, что значительно выше рекордных показателей в 32,6 млн за прошлый год. Получается, что компания уже шесть лет обновляет свои достижения по уровню прибыли (у операционных доходов — десятый год).

Новых вершин помогли достичь релизы Monster Hunter Rise: Sunbreak и ремейка Resident Evil 4 — продажи составили 3,75 млн и 5,45 млн соответственно. Впрочем, основным двигателем заработков стали игры из существующего каталога серий Capcom (29,3 млн копий против 24 млн за прошлый год).

Особенно хорошо среди последних за этот период показали себя Monster Hunter Rise (3,7 млн) и ремейки Resident Evil 2 (2,25 млн) и 3 (1,95 млн).

Большая часть от всех копий пришлась на «цифру» — 89,4% (37,3 млн), тогда как доля продаж на рынке Японии составила 19,7%. А ещё отчёт помог ценам на акции компании достичь рекордно высокого уровня в 38,97 долларов.

При этом Capcom ожидает, что у неё получится обогнать свои же успехи и в текущем финансовом году — с этим, к примеру, должен помочь выход Street Fighter 6.

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