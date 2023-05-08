Фанаты нашли намёк на GTA 6 в старой новости про обновление GTA Online
Фанаты, ожидающие Grand Theft Auto 6, продолжают искать намёк на новую игру в каждом послании Rockstar Games. Особенно подозрительность игроков усилилась после масштабной утечки игрового процесса в сентябре 2022 года.
Один из игроков GTA Online перечитывал старые новости и обнаружил, что в январском списке обновлений упоминается надежда на хорошие события, которые могут случиться в 2023 году. Фанаты подумали, что таким образом разработчики дразнят сообщество и намекают на скорый анонс новой части GTA.
«Каждый новый год начинается с надежды, что в этом году все наконец-то сложится как надо. Ну что же, 2023 может стать таким годом, так что почему бы и не начать действовать в духе "новый год, новый я" и крутануть колесо удачи в надежде на главный приз недели HVY Insurgent».
А пока энтузиасты продолжают рассматривать каждую деталь в попавших в сеть роликах. Например, фанаты уже предположили размер карты в GTA 6 и даже обнаружили фрагменты из Online-режима. Сама Rockstar была чрезвычайно расстроена утечкой материалов.
Как считает Microsoft, судя по документам для регуляторов, релиз Grand Theft Auto 6 может состояться в 2024 году. Инсайдеры же думают, что трейлер покажут уже осенью, а сама игра может получить вырезанный контент в виде дополнений.