Фанаты нашли намёк на GTA 6 в старой новости про обновление GTA Online

«Каждый новый год начинается с надежды, что в этом году все наконец-то сложится как надо. Ну что же, 2023 может стать таким годом, так что почему бы и не начать действовать в духе "новый год, новый я" и крутануть колесо удачи в надежде на главный приз недели HVY Insurgent».