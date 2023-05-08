Момент взрыва в Киеве попал на трансляцию украинского стримера
Украинский стример, ведущий онлай-трансляцию игры World of Warcraft, случайно показал момент взрыва в Киеве в результате ночной атаки ВС России. Эти кадры опубликовал в своем Telegram-канале портал Readovka.
На видео стример при звуке мощного взрыва испуганно вскрикивает и отбегает от компьютера.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, город был атакован российскими дронами-камикадзе. Слышны взрывы, работает ПВО.
Массированный удар с воздуха наносится и по другим украинским городам. Известно, что в Одессе были поражены мост и аэродром.