Момент взрыва в Киеве попал на трансляцию украинского стримера

Украинский стример, ведущий онлай-трансляцию игры World of Warcraft, случайно показал момент взрыва в Киеве в результате ночной атаки ВС России. Эти кадры опубликовал в своем Telegram-канале портал Readovka.

На видео стример при звуке мощного взрыва испуганно вскрикивает и отбегает от компьютера.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, город был атакован российскими дронами-камикадзе. Слышны взрывы, работает ПВО.