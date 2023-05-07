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Ubisoft показала карту «Консульство» из нового сезона Rainbow Six Siege

На следующей неделе, 14 мая в 21:30 МСК, Ubisoft проведёт специальную панель, посвящённую второму сезону восьмого года Tom Clancy’s Rainbow Six Siege под названием Operation Dread Factor.

Ubisoft показала карту «Консульство» из нового сезона Rainbow Six Siege
© Игромания.ру

Игроков ожидают: новый оперативник из Швеции, постоянный аркадный плейлист, новый режим для стрельбища, изменения в балансе и многое другое. Кроме того, в состав Operation Dread Factor войдёт переработанная карта «Консульство» (Consulate) — это одна из старейших карт Siege, поэтому разработчики проделали масштабную работу. Грядущую версию Consulate можно увидеть в свежем трейлере.

Напомним, что в рамках восьмого года Ubisoft обещала порадовать игроков Rainbow Six Siege ещё двумя оперативниками, из Южной Кореи и Португалии, новой картой, переработкой использования щитов и не только. Дорожную карту можно найти здесь.

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