Российская 9pandas заняла третье место на Berlin Major 2023 по Dota 2

Российский состав 9Pandas по Dota 2 проиграл Team Liquid в финале нижней сетки ESL One Berlin Major 2023 и завершил выступление на главном турнире весны, заняв третье место.

В финале мэйджора, как и на турнире в Перу, встретятся две европейские команды — Team Liquid и Gaimin Gladiators. Учитывая DreamLeague S19, это третий финал топ-турнира подряд, где встречаются эти два коллектива. Два предыдущих раза побеждали «гладиаторы».