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Xbox Series сильно отстала от PlayStation&nbsp;5 по продажам

Портал VGChartz провёл подробный разбор данных о продажах PlayStation 5 и Xbox Series и выяснил, что Sony обошла Microsoft на 15 млн консолей. Почти 9 млн из них пришлось на последние двенадцать месяцев.

Xbox Series сильно отстала от PlayStation&nbsp;5 по продажам
© Игромания.ру

Сообщается, что в настоящее время доля PlayStation 5 на рынке домашних консолей составляет 62,7%, а доля Xbox Series — 37,3%. Это значительное падение в годовом выражении.

Кстати, если сравнивать продажи текущего поколения консолей с прошлым поколением, то тут вырисовывается следующая картина: PS5 всё ещё отстаёт от PS4 на 3 миллиона единиц, а вот Xbox Series превзошла показатели Xbox One почти на 1 млн.

Новость о том, что PS5 обходит Xbox Series по продажам вряд ли удивит многих. Даже Фил Спенсер ранее признал поражение Xbox, а также прокомментировал неприятную ситуацию с Redfall. Можно сказать, что с эксклюзивными играми у Xbox пока всё не очень хорошо, тогда как PlayStation всё ещё удаётся удерживать аудиторию и популярностью с помощью God of War, Horizon, The Last of Us и «Человеку-пауку».

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