Новость о том, что PS5 обходит Xbox Series по продажам вряд ли удивит многих. Даже Фил Спенсер ранее признал поражение Xbox, а также прокомментировал неприятную ситуацию с Redfall. Можно сказать, что с эксклюзивными играми у Xbox пока всё не очень хорошо, тогда как PlayStation всё ещё удаётся удерживать аудиторию и популярностью с помощью God of War, Horizon, The Last of Us и «Человеку-пауку».