Портал VGChartz провёл подробный разбор данных о продажах PlayStation 5 и Xbox Series и выяснил, что Sony обошла Microsoft на 15 млн консолей. Почти 9 млн из них пришлось на последние двенадцать месяцев.

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Сообщается, что в настоящее время доля PlayStation 5 на рынке домашних консолей составляет 62,7%, а доля Xbox Series — 37,3%. Это значительное падение в годовом выражении.

Кстати, если сравнивать продажи текущего поколения консолей с прошлым поколением, то тут вырисовывается следующая картина: PS5 всё ещё отстаёт от PS4 на 3 миллиона единиц, а вот Xbox Series превзошла показатели Xbox One почти на 1 млн.