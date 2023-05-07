$76.82-1.7984.91-2.09

Игроки возмущены тем, что внутри Mortal Kombat появилась реклама игры Hogwarts Legacy

Недавнее обновление Mortal Kombat 11 вызвало недовольство среди игроков — вместо добавления нового контента или улучшения игрового процесса, оно включило рекламу Hogwarts Legacy на главном экране. Об этом сообщает портал PlayGround.

Внутри Mortal Kombat появилась реклама игры Hogwarts Legacy
© Газета.Ru

Так, при запуске Mortal Kombat 11 игроки видят трейлер Hogwarts Legacy и ссылку на страницу игры в магазине. К тому же, в верхней части экрана постоянно отображается рекламный баннер игры во вселенной Гарри Поттера. Ранее эта область использовалась для продвижения товаров, имеющих хоть какое-то отношение к Mortal Kombat.

Отмечается, что обе игры не имеют между собой ничего общего. Единственное, что объединяет файтинг и волшебный мир — издатель в лице Warner Bros Games. Причем в других играх издателя реклама не появилась.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что авторы Hogwarts Legacy выпустили патч для людей с арахнофобией.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий