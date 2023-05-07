Внутри Mortal Kombat появилась реклама игры Hogwarts Legacy

Недавнее обновление Mortal Kombat 11 вызвало недовольство среди игроков — вместо добавления нового контента или улучшения игрового процесса, оно включило рекламу Hogwarts Legacy на главном экране. Об этом сообщает портал PlayGround.

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Так, при запуске Mortal Kombat 11 игроки видят трейлер Hogwarts Legacy и ссылку на страницу игры в магазине. К тому же, в верхней части экрана постоянно отображается рекламный баннер игры во вселенной Гарри Поттера. Ранее эта область использовалась для продвижения товаров, имеющих хоть какое-то отношение к Mortal Kombat.

Отмечается, что обе игры не имеют между собой ничего общего. Единственное, что объединяет файтинг и волшебный мир — издатель в лице Warner Bros Games. Причем в других играх издателя реклама не появилась.