Игроки возмущены тем, что внутри Mortal Kombat появилась реклама игры Hogwarts Legacy
Недавнее обновление Mortal Kombat 11 вызвало недовольство среди игроков — вместо добавления нового контента или улучшения игрового процесса, оно включило рекламу Hogwarts Legacy на главном экране. Об этом сообщает портал PlayGround.
Так, при запуске Mortal Kombat 11 игроки видят трейлер Hogwarts Legacy и ссылку на страницу игры в магазине. К тому же, в верхней части экрана постоянно отображается рекламный баннер игры во вселенной Гарри Поттера. Ранее эта область использовалась для продвижения товаров, имеющих хоть какое-то отношение к Mortal Kombat.
Отмечается, что обе игры не имеют между собой ничего общего. Единственное, что объединяет файтинг и волшебный мир — издатель в лице Warner Bros Games. Причем в других играх издателя реклама не появилась.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что авторы Hogwarts Legacy выпустили патч для людей с арахнофобией.