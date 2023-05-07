$76.82-1.7984.91-2.09

Counter-Strike: Global Offensive побила рекорд по количеству игроков в Steam

Counter-Strike: Global Offensive 6 мая побил рекорд в Steam по количеству одновременных игроков, собрав более 1,8 млн человек. Об этом сообщает портал "Игромания".

Counter-Strike: Global Offensive побила рекорд по количеству игроков в Steam
© Valve Corporation

Прежний рекорд по максимальному количеству игроков в онлайне от 5 мая составлял 1,557 млн человек, однако уже на следующий день в игре собралось более 1,818 млн уникальных игроков.

Отмечается, что это свидетельствует о высоком спросе на игру, который может быть обусловлен как ожиданием выхода Counter-Strike 2 этим летом, так и предстоящим крупным турниром по CS:GO, который пройдет с 8 по 21 мая во Франции. Counter-Strike: Global Offensive является лидером по числу игроков в Steam, опережая такие известные проекты, как Apex Legends, Dota 2, PUBG: Battlegrounds и другие.

Кроме того, в апреле игроки CS:GO открыли рекордное количество кейсов — 50 млн штук.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что геймер потратил 5 млн руб. на наклейку Titan Holo в CS:GO.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий