Counter-Strike: Global Offensive побила рекорд по количеству игроков в Steam

Counter-Strike: Global Offensive 6 мая побил рекорд в Steam по количеству одновременных игроков, собрав более 1,8 млн человек. Об этом сообщает портал "Игромания".

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Прежний рекорд по максимальному количеству игроков в онлайне от 5 мая составлял 1,557 млн человек, однако уже на следующий день в игре собралось более 1,818 млн уникальных игроков.

Отмечается, что это свидетельствует о высоком спросе на игру, который может быть обусловлен как ожиданием выхода Counter-Strike 2 этим летом, так и предстоящим крупным турниром по CS:GO, который пройдет с 8 по 21 мая во Франции. Counter-Strike: Global Offensive является лидером по числу игроков в Steam, опережая такие известные проекты, как Apex Legends, Dota 2, PUBG: Battlegrounds и другие.

Кроме того, в апреле игроки CS:GO открыли рекордное количество кейсов — 50 млн штук.