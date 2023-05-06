$76.82-1.7984.91-2.09

Хакерша Empress взялась за взлом ремейка Resident Evil 4

Хакерша Empress объявила о начале работы над взломом ремейка Resident Evil 4. Игра защищена системой Denuvo, Empress не хотела браться за взлом этой игры, но в итоге фанаты её переубедили и она решилась взяться за эту непростую работу.

Хакерша Empress взялась за взлом ремейка Resident Evil 4
© Чемпионат.com

Пока сложно сказать, сколько времени потребуется на взлом ремейка нашумевшего хоррора у Empress. Есть вероятность, что она его взломает за две-три недели.

Ремейк Resident Evil 4 вышел на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series 24 марта этого года. Игра отлично продаётся. За первые 12 дней со старта продаж тираж игры превысил отметку в 12 млн реализованных копий.

В ремейке Resident Evil 4 нужно играть за оперативника Леона Кеннеди и найти дочь президента, которую похитила группа сектантов для своих целей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий