В 2022 году магазин GOG принёс прибыль в 1,2 миллиона долларов

CD Projekt рассказала об успехах своего магазина GOG в 2022 году. И сообщила, что, несмотря на принятое в марте решение о приостановке продаж всех игр на территории России и Беларуси, продажи вновь вышли на стабильный уровень.

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За 2022 год магазин принёс чистую прибыль в размере 1,2 миллиона долларов. Это намного меньше рекордного показателя 2020 года, но на тогдашний успех повлияла пандемия и релиз Cyberpunk 2077. И аудитория магазина продолжает расти, неизменной остаётся только база пользователей GOG Galaxy.Наибольшие доходы магазину приносят игроки из Европы – на них приходится 53% прибыли. Ещё 37% обеспечивает Северная Америка.

В 2022 году наибольшим успехом пользовались The Elder Scrolls V: Skyrim, Warhammer 40k: Space Marine, Wheel of Time, а также трилогия Mortal Kombat. Что касается жанров, то больше всего интереса у игроков вызывают ролевые игры.