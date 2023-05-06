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Анонсирована новая часть игровой серии Double Dragon

Компания Modus Games представила новую часть в культовой серии Beat-em-Up-игр Double Dragon. Проект получил подзаголовок Gaiden: Rise of the Dragons.

Анонсирована новая часть игровой серии Double Dragon
© Российская Газета

Главными героями по-прежнему остаются братья Билли и Джимми. Выбрать можно также девушку Мэриан, которая изначально появлялась во франшизе исключительно как "дама в беде", и нового персонажа Мэйтина.

Релиз Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons на ПК, Nintendo Switch и двух поколениях консолей Microsoft и Sony запланирован на лето текущего года.

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