Анонсирована новая часть игровой серии Double Dragon
Компания Modus Games представила новую часть в культовой серии Beat-em-Up-игр Double Dragon. Проект получил подзаголовок Gaiden: Rise of the Dragons.
Главными героями по-прежнему остаются братья Билли и Джимми. Выбрать можно также девушку Мэриан, которая изначально появлялась во франшизе исключительно как "дама в беде", и нового персонажа Мэйтина.
Релиз Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons на ПК, Nintendo Switch и двух поколениях консолей Microsoft и Sony запланирован на лето текущего года.