Цикады снова заплачут: анонсирована Higurashi Origin

Студия 07th Expansion анонсировала Higurashi Origin, новую главу культовой линейки визуальных новелл «Когда плачут цикады». Анонс прозвучал в ходе события Pasta Party, а над будущей игрой работает также студия Entergram. Она известна по версиям оригинальных игр серии для PlayStation 4 и Nintendo Switch.

© Игромания.ру

Пока что о будущем проекте ничего не сообщают, но, судя по названию, нас может ждать предыстория известных по первой части трагических событий.