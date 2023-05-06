Цикады снова заплачут: анонсирована Higurashi Origin
Студия 07th Expansion анонсировала Higurashi Origin, новую главу культовой линейки визуальных новелл «Когда плачут цикады». Анонс прозвучал в ходе события Pasta Party, а над будущей игрой работает также студия Entergram. Она известна по версиям оригинальных игр серии для PlayStation 4 и Nintendo Switch.
Пока что о будущем проекте ничего не сообщают, но, судя по названию, нас может ждать предыстория известных по первой части трагических событий.
Оригинальная игра Higurashi When They Cry вышла в 2002 году, хотя её последняя глава появилась лишь в 2006. В настоящее время основная линейка насчитывает семь игр, и во вселенную входят также Umineko no Naku Koro ni и Ciconia no Naku Koro ni. К играм выпустили ряд аниме-экранизаций, их также переложили в манги.