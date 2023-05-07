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Nintendo напугала авторов эмулятора Nintendo Switch для Android

Пару дней назад платформа GitHub получила несколько DMCA-страйков со стороны Nintendo. Они касаются проекта Lockpick, который позволяет добывать цифровые ключи из игр на Nintendo Switch для последующего запуска этих игр на PC через другие эмуляторы. Как можно ожидать, японский гигант потребовал удалить Lockpick с платформы, однако этого пока не произошло.

Nintendo напугала авторов эмулятора Nintendo Switch для Android
© Игромания.ру

Но зато произошедшее заставило забеспокоиться авторов другого проекта, Skyline, который представляет собой эмулятор Switch для Android. Команде не приходили страйки, но она очень не хочет связываться с юристами Nintendo, поэтому решила остановить ход разработки. Однако версию Skyline, которая уже находится на GitHub, удалять не будут. Более того, авторы проекта ещё могут вернуться к разработке, если с Lockpick в итоге ничего не будет — он для них очень важен.

Что касается других известных эмуляторов, то создатели Ryujinx продолжат работу, несмотря ни на что, а разработчики Yuzu пока не прокомментировала ситуацию.

Похоже, что Nintendo активизировалась на фоне распространения пиратских копий The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, появившихся из-за недавней утечки. Сама игра, в которой, кстати, ожидается полная русская локализация, выходит 12 мая только на Nintendo Switch — предварительная загрузка уже стартовала.А тем временем российская Nintendo перейдёт в «спящий» режим и уничтожит товаров на 21,7 млн рублей.

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