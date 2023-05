Nintendo напугала авторов эмулятора Nintendo Switch для Android

Похоже, что Nintendo активизировалась на фоне распространения пиратских копий The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, появившихся из-за недавней утечки. Сама игра, в которой, кстати, ожидается полная русская локализация, выходит 12 мая только на Nintendo Switch — предварительная загрузка уже стартовала.А тем временем российская Nintendo перейдёт в «спящий» режим и уничтожит товаров на 21,7 млн рублей.