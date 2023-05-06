Студия PixelOpus, известная по Entwined и Concrete Genie, закрывается
Небольшая студия PixelOpus, принадлежащая Sony Interactive Entertainment, объявила о своём скором закрытии. Разработчики поблагодарили всех увлечённых игроков, которые поддерживали миссию команды — делать с душой красивые и творческие игры.
Sony подтвердила IGN, что PixelOpus будет закрыта 2 июня. Причины не названы, но компания сообщила, что регулярно оценивает своё портфолио и статус студийных проектов, чтобы убедиться, что они соответствуют краткосрочным и долгосрочным стратегическим целям организации. Решение о закрытии студии было принято после такой проверки.
PixelOpus была основана в 2014 году. Студия успела выпустить две игры: ритмическое приключение Entwined и рисовальный боевик Concrete Genie. В последнее время команда работала над неанонсированным проектом на Unreal Engine 5 при поддержке Sony Pictures Animation. Никакие подробности о нём пока не известны.