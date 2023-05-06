Студия PixelOpus, известная по Entwined и Concrete Genie, закрывается

Небольшая студия PixelOpus, принадлежащая Sony Interactive Entertainment, объявила о своём скором закрытии. Разработчики поблагодарили всех увлечённых игроков, которые поддерживали миссию команды — делать с душой красивые и творческие игры.

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Sony подтвердила IGN, что PixelOpus будет закрыта 2 июня. Причины не названы, но компания сообщила, что регулярно оценивает своё портфолио и статус студийных проектов, чтобы убедиться, что они соответствуют краткосрочным и долгосрочным стратегическим целям организации. Решение о закрытии студии было принято после такой проверки.