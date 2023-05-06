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Starfield получила «взрослый» рейтинг из-за насилия и непристойных тем

Bethesda опубликовала, возможно, случайно, баннер с ESRB-рейтингом ролевой игры Starfield. И Совет по рейтингу развлекательного программного обеспечения оценил игру как подходящую исключительно для взрослых (рейтинг M).

Starfield получила «взрослый» рейтинг
© Игромания.ру

В качестве причин такого выбора указаны насилие, кровь, непристойные темы, ненормативная лексика и употребление наркотиков. И частично это уже подтверждается уже выпущенными трейлерами. А вообще Starfield описывают как «NASA-панк» в духе «Светлячка» или «Ковбоя Бибоп».

Starfield, над которой работают Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks, будет первой новой интеллектуальной собственностью компании за более чем 25 лет. Больше о будущей игре мы узнаем в ходе презентации Starfield Direct в рамках Xbox Games Showcase: шоу начнётся 11 июня в 20:00 по московскому времени. А релиз игры запланирован на 6 сентября 2023 года для РС и Xbox Series.

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