Приключение Stasis: Bone Totem авторов Beautiful Desolation выходит 31 мая

Братья Николас и Кристофер Бишофф, ставшие известными после выхода приключенческих головоломок Beautiful Desolation и Stasis, объявили дату релиза своего нового проекта. Stasis: Bone Totem выходит в Steam и GOG 31 мая.

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О том, что готовят игрокам, рассказывает свежий трейлер. Нас ждёт игровой процесс, знакомый по Stasis и Cayne, но с новыми персонажами и в новом месте — в Тихом океане. Чарли, Мак и их супер-игрушка Моисей в поисках заработка натыкаются на заброшенную буровую установку Cayne Corporation. И с этого момента начинается настоящий кошмар.