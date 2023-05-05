Приключение Stasis: Bone Totem авторов Beautiful Desolation выходит 31 мая
Братья Николас и Кристофер Бишофф, ставшие известными после выхода приключенческих головоломок Beautiful Desolation и Stasis, объявили дату релиза своего нового проекта. Stasis: Bone Totem выходит в Steam и GOG 31 мая.
О том, что готовят игрокам, рассказывает свежий трейлер. Нас ждёт игровой процесс, знакомый по Stasis и Cayne, но с новыми персонажами и в новом месте — в Тихом океане. Чарли, Мак и их супер-игрушка Моисей в поисках заработка натыкаются на заброшенную буровую установку Cayne Corporation. И с этого момента начинается настоящий кошмар.
Игрокам предстоит отправиться в глубины ледяного океана и столкнуться с невиданной ранее угрозой. Неожиданные события поставят под угрозу жизни всех героев, ведь их ждёт масса разнообразных способов умереть. Мы сможем проходить нечеловеческие испытания от лица всех трёх героев, при этом пользуясь единым инвентарём.