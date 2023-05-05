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Симулятор пьющего строителя Landlord's Super покинет ранний доступ Steam 25 мая

Студия Minskworks, состоящая из одного разработчика, и издательство Yogscast Games объявили, что 25 мая покинет ранний доступ Steam строительный симулятор Landlord's Super. Игра, заявленная как квинтэссенция строительного симулятора, находится там с 2020 года.

Симулятор пьющего строителя Landlord's Super покинет ранний доступ Steam 25 мая
© Игромания.ру

Действие Landlord's Super разворачивается в открытом мире полностью смоделированной Британии времён Тэтчер. Игра сочетает подробный и реалистичный строительный симулятор с социальной песочницей, в которой на успех ремонта бывшего муниципального дома влияет целый ассортимент факторов, вплоть до ассортимента напитков в местном баре.

Игра получает очень положительные отзывы, её рекомендует 90% покупателей. Однако стоит учитывать, что требуется знание английского языка, локализации пока не предусмотрены.

В настоящее время купить Landlord's Super можно за 710 рублей. Но к моменту релиза разработчик обещает скидки.

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