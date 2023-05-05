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Рельсовый шутер Operation Wolf Returns: First Mission выйдет в июне

Издательство Microids анонсировало рельсовый шутер Operation Wolf Returns: First Mission VR, над которым работает студия Virtuallyz Gaming. Возрождение аркадной игры 1987 года, созданной Taito, выйдет 22 июня на PlayStation VR2, Quest 2 и Pico 4.

Рельсовый шутер Operation Wolf Returns: First Mission выйдет в июне
© Игромания.ру

Разработчики также выпустят версию Operation Wolf Returns: First Mission для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и PC (через Steam). Она появится этой осенью.Создатели Operation Wolf Returns: First Mission обещают сохранить верность духу оригинальной игры, при этом нас ждёт обновлённый дизайн. Сражаться с преступной организацией мы сможем как в одиночку, так и на пару с другом.

Игроков ждёт огромный арсенал разнообразного оружия и режим выживания, в котором нам предстоит сражаться против полчищ врагов.

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