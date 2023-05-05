Состоялся релиз бета-версии War Thunder Mobile для Android

Студия Gaijin Entertainment запустила открытое бета-тестирование мобильной версии War Thunder. Об этом сообщает сетевое издание VGTimes.

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Разработчики заявляют, что игроки смогут участвовать в эпических битвах на земле, в воздухе и на море, управляя более чем 200 видами техники. Среди них — легендарный линкор "Ямато" и подводные лодки, которые пока не доступны в других версиях игры. War Thunder Mobile сохраняет все преимущества оригинала — реализм, масштабность и разнообразие.

Принять участие в бета-тестировании War Thunder Mobile на данный момент могут только владельцы Android-устройств. Для этого достаточно скачать APK-файл с официального сайта игры. Разработчики также заявляют, что все достижения игроков будут сохранены и после официального запуска.

Дата полноценного релиза игры на Android и iOS пока не раскрывается.