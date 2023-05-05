Fortnite и Gran Turismo 7 станут частью Олимпийских Киберспортивных игр

С 22 по 25 июня в Сингапуре будет проводиться мероприятие Olympic Esports (Олимпийские Киберспортивные игры).

Квалификационные раунды проходят с 1 марта. Был оглашён и список представленных игр. Большой неожиданностью стала Fortnite. Всё дело в том, что матчи будут проходить не по правилам королевской битвы, а в качестве соревнования по спортивной стрельбе. Для этого в игре сделали специальный остров с мишенями. Примут участие в борьбе за золотую медаль 12 участников из серии Fortnite Champion.

Это связано с тем, что Olympic Esports отражает реальные виды спорта, поэтому на мероприятии не представлены такие популярные дисциплины, как Counter-Strike или Dota 2.

Среди других проектов на Olympic Esports присутствуют:

WBSC eBaseball: Power Pros — бейсбол;

Chess.com — шахматы;

Zwift — шоссейные велогонки;

Just Dance — танцы;

Gran Turismo 7 — гонки;

Virtual Regatta — парусный спорт;

Virtual Taekwondo — тхэквондо;

Tennis Clash — теннис.