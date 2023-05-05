Создатели LoL выплатят компенсации сотням женщин

Летом прошлого года завершился процесс по обвинению руководства Riot Games в сексизме и дискриминации женщин. И теперь, как сообщает адвокатская контора Rust Consulting, компания начала выплачивать компенсации пострадавшим.

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Как информирует Axios, выплаты получат 1548 женщин, пострадавших от несправедливого обращения. Каждая из них получит от 2,5 до 5 тысяч долларов, а в отдельных случаях компенсация составит до 40 тысяч долларов. По данным Rust Consulting, семь женщин решили отказаться от мирового соглашения.

Рассмотрение дела о дискриминации сотрудниц продолжалось с 2018 года. На первых порах Riot Games соглашалась на выплаты в размере 10 миллионов долларов, однако Департамент справедливого найма и жилья Калифорнии потребовал 400 миллионов. В конечном итоге стороны сошлись на круглой сумме 100 миллионов.

Определён также размер компенсации, который выплатит Activision Blizzard по искам о сексуальных домогательствах, дискриминации и прочих нарушениях. При этом в список пострадавших попали все сотрудники, которые работали в компании с сентября 2016 года и могли бы, по оценке Комиссии по равным возможностям и трудоустройству, подать подобный иск.