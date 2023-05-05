Эшли из Resident Evil 4 получит раздеваемую фигурку

Эшли из Resident Evil 4 получит качественную раздеваемую фигурку с большим бюстом
Студия Fine Nib представила новую фигурку Эшли из ремейка Resident Evil 4 , которая поступит в продажу в 4 квартале 2023 года. Предзаказ можно оформить уже сейчас, при этом тираж ограничен до 188 штук.
На выбор предлагается 2 варианта статуэтки, а также комбинированный набор.
Не раздеваемая фигурка Эшли
Включает в себя персонажа, платформу в виде лестницы и фонарь, который можно зажечь. Цена — 30 тыс. рублей.
- Высота: 50 см
- Длина: 23 см
- Ширина: 23 см
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Раздеваемая фигурка Эшли
Включает в себя персонажа, платформу в виде бочки, а также тканевые свитер, юбку и нижнее белье. Цена — 30 тыс. рублей
- Высота: 39 см
- Длина: 16 см
- Ширина: 16 см
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Комбинированный набор фигурок Эшли
Включает оба описанных выше варианта. Цена — 56 тыс. рублей.
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