Объявлено, сколько зрителей собирал сериал The Last of Us

Стало известно, что один эпизод сериала The Last of Us собирал в среднем 32 миллиона зрителей. В это число входят просмотры со всех платформ. Само шоу стало самым просматриваем в истории HBO Max как в Европе, так и в Латинской Америке.

Первый сезон The Last of Us, напомним, стал большим успехом для HBO: он побил рекорды просмотров и получил много положительных оценок зрителей и критиков. Но и без негативных рецензий, впрочем, не обошлось — в особенности они касались работы Беллы Рэмзи в образе Элли.

Ранее автор шоу намекнул, что у сериала The Last of Us будет больше двух сезонов. Также стало известно, что сценарист Крэйг Мейзин не чувствует себя сжатым канонами игры. Выход второго сезона ожидается в конце 2024 или начале 2025 года, а Белла Рамзи хочет больше сцен сражений.