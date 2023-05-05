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Футболистка попросила уменьшить ей грудь в FIFA 23 и раскритиковала графику игры

Олимпийская чемпионка по футболу Сидни Леру раскритиковала свою внешность в FIFA 23 и обратилась к разработчикам с просьбой уменьшить ее грудь до реальных размеров.

Футболистка попросила уменьшить ей грудь в FIFA 23
© Cq.ru

Они добавили повязку на голову, косу, татуировку на шее, чрезмерно выщипанные брови, а кто-то даже решил сделать меня грудастой! Уменьшите мне грудь немного и наденьте другую майку. Брови еще можно оставить.

Сидни Леру, чемпионка мира по футболу

Также футболистка обратила внимание на видео с ее празднованием в FIFA 23 и заявила, что игровой персонаж совсем на нее не похож.

Пожалуйста, не говорите мне, что я полностью отсканировала все свое тело, чтобы увидеть в игре такое. Вы напугаете моих детей.

Сидни Леру, чемпионка мира по футболу

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