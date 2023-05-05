Hogwarts Legacy заработала огромную сумму

Warner Bros. Discovery поделилась новыми данными о продажах Hogwarts Legacy. Оказалось, что новая игра по «Гарри Поттеру» принесла компании более $ 1 млрд только с одного ретейла. Данные актуальны на конец марта.

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Примечательно, что розничные продажи Hogwarts Legacy принесли Warner Bros. около 10% от всей выручки громадного конгломерата. При этом компания не рассказала о цифровых успехах ролевой игры — вполне возможно, что общая выручка за первый квартал 2023 года с проекта превысила $ 2 млрд.