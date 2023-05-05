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Activision Blizzard рассказала о разрыве оплаты труда среди разных полов

Activision Blizzard, ранее рассказавшая о гендерном и этническом разнообразии в компании, поделилась свежим отчётом. В нём затронута тема о разрыве в оплате труда среди разных гендеров, включая небинарных личностей. Каждый сотрудник был волен самостоятельно выбрать свой пол.

Activision Blizzard похвалилась борьбой с неравенством
© Игромания.ру

В среднем, на каждый заработанный мужчиной доллар, сотрудники других гендеров получали равнозначную оплату. В этом категории учитывается лишь сопоставимая работа. Отмечено, что положительная тенденция сохраняется второй год подряд.

Если брать во внимание общую заработную плату, а не только за сопоставимый труд, то окажется, что разрыв между оплатой труда мужчин и других гендеров сокращается с каждым годом. В 2021 году он составил 22,8%, а в 2022 году уже 16,4%.

Рассказали и о том, что число женщин на руководящих должностях увеличилось в 4 раза по сравнению с 2016 годом, а на конец 2022 года их число от общего количества сотрудников составило 26%.

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