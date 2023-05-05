Activision Blizzard похвалилась борьбой с неравенством

Activision Blizzard, ранее рассказавшая о гендерном и этническом разнообразии в компании, поделилась свежим отчётом. В нём затронута тема о разрыве в оплате труда среди разных гендеров, включая небинарных личностей. Каждый сотрудник был волен самостоятельно выбрать свой пол.

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В среднем, на каждый заработанный мужчиной доллар, сотрудники других гендеров получали равнозначную оплату. В этом категории учитывается лишь сопоставимая работа. Отмечено, что положительная тенденция сохраняется второй год подряд.

Если брать во внимание общую заработную плату, а не только за сопоставимый труд, то окажется, что разрыв между оплатой труда мужчин и других гендеров сокращается с каждым годом. В 2021 году он составил 22,8%, а в 2022 году уже 16,4%.