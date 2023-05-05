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Nintendo минимизирует свое присутствие в России

Японский разработчик игровых консолей Nintendo сообщил о планах минимизировать свое присутствие на территории Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на годовую отчетность российского юрлица фирмы.

Nintendo минимизирует свое присутствие в России
© globallookpress.com

Компания намерена соблюдать такой режим как минимум до конца 2025 года. Это обусловлено наличием у Nintendo обязательств перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров, говорится в сообщении.

Переход в режим минимальной деятельности включает в себя сокращение штата, расторжение договоров с поставщиками и покупателями, а также исполнение обязательств.

Весной прошлого года Nintendo приняла решение приостановить продажи в России. Сейчас товары поставляют в страну с помощью схемы параллельного импорта.

Ранее Управление по конкуренции и рынкам (CMA) заблокировало сделку по покупке компанией Microsoft разработчика видеоигр Activision Blizzard. На такой шаг оно пошло из-за опасений, связанных с конкуренцией на рынке облачных сервисов. На этом фоне акции Activision Blizzard упали в цене более чем на 10%. Согласно данным The Wall Street Journal, сумма сделки составляла $75 млрд.

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