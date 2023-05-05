Nintendo минимизирует свое присутствие в России

Японский разработчик игровых консолей Nintendo сообщил о планах минимизировать свое присутствие на территории Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на годовую отчетность российского юрлица фирмы.

Компания намерена соблюдать такой режим как минимум до конца 2025 года. Это обусловлено наличием у Nintendo обязательств перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров, говорится в сообщении.

Переход в режим минимальной деятельности включает в себя сокращение штата, расторжение договоров с поставщиками и покупателями, а также исполнение обязательств.

Весной прошлого года Nintendo приняла решение приостановить продажи в России. Сейчас товары поставляют в страну с помощью схемы параллельного импорта.