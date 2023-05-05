Сейчас действительно поступают жалобы от владельцев Xbox из России. И сначала была версия, согласно которой Microsoft начала блокировать учетные записи именно российских пользователей, поскольку при входе в аккаунт появляется сообщение с текстом "Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна". Более того, раньше аналогичная проблема была у конкретных интернет-провайдеров, и она решалась при помощи изменения параметров DNS-сервера. Но в итоге оказалось, что эта проблема касается не только российского региона, она есть и у пользователей из других стран, о чем они пишут в Twitter. Сейчас нельзя сказать однозначно о том, что послужило причиной всей этой истории.

Михаил Пименов Директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия»