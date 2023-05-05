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«Не только у пользователей из РФ»: эксперт о проблемах со входом в аккаунты Xbox

Проблема со входом в свои аккаунты коснулась не только российских пользователей игровых консолей Xbox, но и геймеров из других стран. Об этом в разговоре с Рамблером рассказал директор по развитию направления игровой индустрии в университете "Синергия" Михаил Пименов.

Сейчас действительно поступают жалобы от владельцев Xbox из России. И сначала была версия, согласно которой Microsoft начала блокировать учетные записи именно российских пользователей, поскольку при входе в аккаунт появляется сообщение с текстом "Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна". Более того, раньше аналогичная проблема была у конкретных интернет-провайдеров, и она решалась при помощи изменения параметров DNS-сервера. Но в итоге оказалось, что эта проблема касается не только российского региона, она есть и у пользователей из других стран, о чем они пишут в Twitter. Сейчас нельзя сказать однозначно о том, что послужило причиной всей этой истории.

Михаил Пименов
Михаил ПименовДиректор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия»

Компания Microsoft пока никак не прокомментировала произошедшее, отметил специалист.

"Поэтому тут остается только дожидаться ее официальных заявлений и комментариев касательно произошедшего. Надеюсь, Microsoft их даст в ближайшее время", - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что многие пользователи Xbox в России столкнулись с ошибкой при попытке войти в аккаунт.

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