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Альфу Dark and Darker на торрентах оценили свыше 450 тысяч человек

Авторы средневекового экшена Dark and Darker рассказали, что альфа-версию их проекта оценили 457 тысяч человек.

Экшен Dark and Darker стал хитом на торрентах
© Игромания.ру

Пользователям требовалось запускать альфу с помощью торрентов из-за проблем между разработчиками и издательством Nexon — ранее по требованию последнего Dark and Darker убрали из Steam. Издатель считает, что создатели проекта якобы нарушили авторское право — на них даже подали в суд. Правда, разработчики и сами в ответ составили иск.

Данные про альфу авторы раскрыли на своём Discord-сервере, заодно огласив статистику по популярным классам, предметам и числу участников на разных территориях. Первое место отошло США (свыше 39%), далее следует Япония (7,6%), а Россия же заняла лишь шестую позицию (3,6%).

Ранее разработчики Dark and Darker попросили у Valve вернуть своё творение в Steam, однако данные шаги пока что не принесли желаемого результата. Само противостояние между авторами и издателем длится уже порядка двух лет.

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