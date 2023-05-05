В трейлере кровавого шутера Trepang2 показали мощный дробовик

Авторы Trepang2, кровавого шутера в духе F.E.A.R., показали свежий трейлер. Акцент в ролике сделан на итальянском дробовике Spas-12 и его убийственной мощности. Напомнили и про дату релиза, который состоится 21 июня на PC.

© Игромания.ру

В Trepang2 игроки берут на себя роль суперсолдата, созданного в неких засекреченных лабораториях. Он ничего не помнит о своём происхождении, но, чтобы докопаться до истины, ему придётся бросить вызов собственным творцам. В Steam можно познакомиться с бесплатной демоверсией игры.