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В свежем трейлере кровавого шутера Trepang2 в духе FEAR показали дробовик Spas-12

Авторы Trepang2, кровавого шутера в духе F.E.A.R., показали свежий трейлер. Акцент в ролике сделан на итальянском дробовике Spas-12 и его убийственной мощности. Напомнили и про дату релиза, который состоится 21 июня на PC.

В трейлере кровавого шутера Trepang2 показали мощный дробовик
© Игромания.ру

В Trepang2 игроки берут на себя роль суперсолдата, созданного в неких засекреченных лабораториях. Он ничего не помнит о своём происхождении, но, чтобы докопаться до истины, ему придётся бросить вызов собственным творцам. В Steam можно познакомиться с бесплатной демоверсией игры.

Разработчики обещают многочасовую сюжетную кампанию с насыщенным экшеном, где можно замедлять время, красться в тенях, сражаться вблизи и использовать разные приёмы для создания впечатляющих комбо. Противостоять геймерам будет непредсказуемый и продвинутый ИИ.

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