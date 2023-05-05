Diablo 4 для PS4 и PS5 привезут в Россию

По данным GameMAG.ru, компания «Ачивка» будет отвечать за импорт физических изданий Diablo 4 в Россию для PS4 и PS5.

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Изначально информация поступила от одного из источников в ритейле, а позже детали подтвердили и в самой «Ачивке». Рекомендуемая стоимость изданий составит 7999 рублей, игра будет представлена полностью на русском языке.

«Ачивка» была основана гендиректором «Нинтендо Ру» Яшей Хаддажи — в прошлом компания сообщила о планах по импорту продукции Nintendo и Sony в Россию. Сами корпорации остановили поддержку собственной продукции и сервисов в стране.

«Ачивка» уже отвечала за поставки ремастера Metroid Prime, а скоро она займётся импортом The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, лимитированного тематического издания Nintendo Switch OLED и другой подобной продукции по мотивам грядущей игры. Товары должны появиться на полках не позднее 24 мая, а сама «Зельда» выходит на Switch 12 мая.

Обычное и коллекционное издания Diablo 4 для PlayStation должны доставить в Россию не позднее 16 июня — сама игра официально выходит 6 июня, в том числе на Xbox и PC. При этом 10 мая Blizzard расскажет о сезонах и боевом пропуске, а 12 мая стартует новый этап беты.