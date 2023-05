Diablo 4 для PS4 и PS5 привезут в Россию

«Ачивка» уже отвечала за поставки ремастера Metroid Prime, а скоро она займётся импортом The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, лимитированного тематического издания Nintendo Switch OLED и другой подобной продукции по мотивам грядущей игры. Товары должны появиться на полках не позднее 24 мая, а сама «Зельда» выходит на Switch 12 мая.