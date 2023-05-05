Разработчики рассказали об улучшениях в Postal 4

Авторы Postal 4: No Regerts поделились планами на будущие обновления. Одно из них должно появиться уже в ближайшее время и выйдет сначала на PC, а потом и на PlayStation, где релиз игры состоялся в марте.

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Главной новинкой станет кооператив, за разработку которого отвечает автор модификации для совместного прохождения Postal 2. Чтобы совместный опыт был лучше, разработчики заметно подтянут анимации, которые можно будет увидеть со стороны или в режиме от третьего лица.

Что касается общих улучшений, то побочные активности и некоторые задания станут интереснее. Например, появятся дополнительные враги, а вертолёты в задании контрабандиста начнут разбрасываться бочками. В открытом мире появится больше активностей, зданий, спрятанных предметов и деталей.

Техническое исполнение тоже претерпит положительные изменения. Рабочие зеркала, которые были ещё в 2003 году в Postal 2, триумфально вернутся в Postal 4. Идёт и активная работа над улучшением физики, но разработчики не делятся деталями. Интерфейс же станет более приятным и стилизованным, а разные скины персонажа обзаведутся собственными моделями рук.