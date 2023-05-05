В «Сталкере 2» может появиться жуткая аномалия

Администрация VK-паблика «Вестник Того Самого Сталкера» предположило, что в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl добавят отмененную аномалию. Она называется «Черная колючка» — ее придумали еще в 2002-м.

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Новый арт аномалии нашли в утечке данных за 14 марта.

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Возможно, GSC Game World все-таки передумала и решила ввести «Колючку» во вторую часть. Концепты «Черной колючки» выглядят пугающе и больше подошли бы хоррорам.

Попав в аномалию, тело человека обрастает слоем игл. Черными иглами все обрастает. От сотрясения иглы выстреливаются и убивают жертв. После чего прорастают сквозь труп.

- из описания