$78.61-0.6987.00-0.58

В «Сталкере 2» может появиться новая аномалия — слабонервным лучше не смотреть

Администрация VK-паблика «Вестник Того Самого Сталкера» предположило, что в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl добавят отмененную аномалию. Она называется «Черная колючка» — ее придумали еще в 2002-м.

В «Сталкере 2» может появиться жуткая аномалия
© Скриншот

Новый арт аномалии нашли в утечке данных за 14 марта.

Соцсети

Возможно, GSC Game World все-таки передумала и решила ввести «Колючку» во вторую часть. Концепты «Черной колючки» выглядят пугающе и больше подошли бы хоррорам.

Попав в аномалию, тело человека обрастает слоем игл. Черными иглами все обрастает. От сотрясения иглы выстреливаются и убивают жертв. После чего прорастают сквозь труп.

- из описания

S.T.A.L.K.E.R. 2 должен выйти до конца 2023 года на ПК и Xbox Series. Инсайдеры сомневаются в этом и считают, что фанатам стоит ожидать еще одного переноса релиза.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий