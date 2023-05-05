$78.61-0.6987.00-0.58

Фанаты Genshin Impact в восторге от нового ролика про Диадему знания

Авторы Genshin Impact, где сейчас проходят новые события Молитв, поделились свежим роликом. В этом сюжетном видео речь пойдёт о Диадеме знания, которую долгие годы используют в Турнире даршанов. Разработчики предупредили о спойлерах.

Вышла «самая эпическая катсцена» Genshin Impact
© Игромания.ру

Фанаты в комментариях называют ролик «самой эпической катсценой», ведь в ней присутствует множество знакомых героев и события, влияющие на глобальный сюжет игры. Также отмечены качества характера дендро персонажа Кавеха.

Напомним, что в прошлых роликах рассказывали про лекаря Бай Чжу и его змею Чан Шэн. Тем временем Honkai Star Rail, вышедшая 26 апреля, достигла свыше 20 миллионов загрузок.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий