Вышла «самая эпическая катсцена» Genshin Impact

Авторы Genshin Impact, где сейчас проходят новые события Молитв, поделились свежим роликом. В этом сюжетном видео речь пойдёт о Диадеме знания, которую долгие годы используют в Турнире даршанов. Разработчики предупредили о спойлерах.

Фанаты в комментариях называют ролик «самой эпической катсценой», ведь в ней присутствует множество знакомых героев и события, влияющие на глобальный сюжет игры. Также отмечены качества характера дендро персонажа Кавеха.