В Monster Hunter Rise: Sunbreak можно стать «качком»

Для Monster Hunter Rise: Sunbreak вышла парочка свежих квестов, один из которых поможет заработать необычную броню.

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Речь идёт про защиту под названием Buff Body, которая позволяет персонажу покрасоваться своими впечатляющими мускулами — материалы для её создания можно получить после победы над очередным монстром (Rajang). Правда, для запуска задания нужно обладать 10-м рангом мастера (или выше).

Каждое успешное столкновение с противником откроет доступ к соответствующим материалам (Buff Badges), а всего для брони требуется не менее четырёх тематических элементов. Кроме того, в игру добавили ещё одно дополнительное задание — за его прохождение можно получить драгоценные камни, которые потом используются для прокачки оборудования.