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Новый квест Monster Hunter Rise Sunbreak превращает персонажа в «качка»

Для Monster Hunter Rise: Sunbreak вышла парочка свежих квестов, один из которых поможет заработать необычную броню.

В Monster Hunter Rise: Sunbreak можно стать «качком»
© Игромания.ру

Речь идёт про защиту под названием Buff Body, которая позволяет персонажу покрасоваться своими впечатляющими мускулами — материалы для её создания можно получить после победы над очередным монстром (Rajang). Правда, для запуска задания нужно обладать 10-м рангом мастера (или выше).

Каждое успешное столкновение с противником откроет доступ к соответствующим материалам (Buff Badges), а всего для брони требуется не менее четырёх тематических элементов. Кроме того, в игру добавили ещё одно дополнительное задание — за его прохождение можно получить драгоценные камни, которые потом используются для прокачки оборудования.

Ранее для Monster Hunter Rise: Sunbreak вышло пятое обновление, включающее ряд дополнительных заданий, а ещё — нового опасного дракона. А следующее бонусное обновление выйдет в этом июне.

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