Выяснилось, что вырезали из Dead Island 2

В сиквеле Dead Island мог быть кооператив на восемь человек и автомобили
Технический арт-директор Dead Island 2 Дэн Эванс-Лоуз рассказал о контенте игры, который разработчикам не удалось включить в зомби-экшен.
Изначально проект задумывался более масштабным — в него хотели добавить кооператив на восемь человек и поддержку управления автомобилями. Но в итоге авторам пришлось поумерить амбиции, сократив кооперативный режим до трёх игроков и отказавшись от идей с транспортом.
Последний пункт убрали из-за того, что концепция с автомобилями мешала дизайну уровней, созданных с упором на рукопашный бой. А из-за транспортных средств локации пришлось бы переделывать.
Кроме того, на первых этапах авторы хотели включить в игру весь штат Калифорния, но в итоге ограничились просторами Лос-Анджелеса. Заодно создатели сохранили голливудскую тематику. Присутствовала, кстати, и идея возвращения острова в стиле первой части, но от неё тоже отказались.
Ранее разработчики намекнули, что скоро в Dead Island 2 могут добавить режим «Новая игра+», а ещё в сети появилось сравнение локаций из экшена с настоящим Лос-Анджелесом. Кроме того, сиквел удерживает высокие позиции в топах продаж Британии.