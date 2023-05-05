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В сиквеле Dead Island мог быть кооператив на восемь человек и автомобили

Технический арт-директор Dead Island 2 Дэн Эванс-Лоуз рассказал о контенте игры, который разработчикам не удалось включить в зомби-экшен.

Выяснилось, что вырезали из Dead Island 2
© Игромания.ру

Изначально проект задумывался более масштабным — в него хотели добавить кооператив на восемь человек и поддержку управления автомобилями. Но в итоге авторам пришлось поумерить амбиции, сократив кооперативный режим до трёх игроков и отказавшись от идей с транспортом.

Последний пункт убрали из-за того, что концепция с автомобилями мешала дизайну уровней, созданных с упором на рукопашный бой. А из-за транспортных средств локации пришлось бы переделывать.

Кроме того, на первых этапах авторы хотели включить в игру весь штат Калифорния, но в итоге ограничились просторами Лос-Анджелеса. Заодно создатели сохранили голливудскую тематику. Присутствовала, кстати, и идея возвращения острова в стиле первой части, но от неё тоже отказались.

Ранее разработчики намекнули, что скоро в Dead Island 2 могут добавить режим «Новая игра+», а ещё в сети появилось сравнение локаций из экшена с настоящим Лос-Анджелесом. Кроме того, сиквел удерживает высокие позиции в топах продаж Британии.

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