Microsoft поможет AMD сместить Nvidia

По сообщениям, компания Microsoft сотрудничает с AMD в создании собственного чипсета под названием Athena для своих центров обработки данных. «Афина» будет нацелена на искусственный интеллект, где, пока что, лидирует Nvidia с ее собственными чипсетами.

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Новое подразделение Microsoft Silicon, насчитывающее почти 1000 сотрудников, возглавляет усилия по разработке «экономически эффективной» альтернативы ИИ-чипсетам Nvidia.

Этот шаг связан с тем, что Microsoft стремится расширить использование искусственного интеллекта, в частности, при рабочих нагрузках чат-бота Bing, которые дорогостоящи при использовании чипов сторонних производителей.