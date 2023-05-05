Xbox Live не работал из-за поломки серверов

Пользователи сети пожаловались на массовый сбой в работе серверов разных игр и сервисов EA, а ещё — Xbox Live.

© Игромания.ру

Игроки отмечают проблемы с подключением, «вылеты» из профиля и тому подобное. На Xbox некоторые получают ошибку, связанную с регионом (0×80a40401). Отдельные пользователи предположили, что последнее касается России, но затем в сети появились подобные жалобы игроков с других территорий.

У EA при этом «пострадал» клиент EA App и ряд проектов вроде Apex Legends, FIFA, Star Wars: Battlefront, Battlefield и UFC. Кроме того, проблемы возникли и у ряда игр других издателей — вроде Rust и Roblox.