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У Xbox Live и некоторых игр EA произошёл сбой в работе серверов

Пользователи сети пожаловались на массовый сбой в работе серверов разных игр и сервисов EA, а ещё — Xbox Live.

Xbox Live не работал из-за поломки серверов
© Игромания.ру

Игроки отмечают проблемы с подключением, «вылеты» из профиля и тому подобное. На Xbox некоторые получают ошибку, связанную с регионом (0×80a40401). Отдельные пользователи предположили, что последнее касается России, но затем в сети появились подобные жалобы игроков с других территорий.

У EA при этом «пострадал» клиент EA App и ряд проектов вроде Apex Legends, FIFA, Star Wars: Battlefront, Battlefield и UFC. Кроме того, проблемы возникли и у ряда игр других издателей — вроде Rust и Roblox.

Судя по данным сайта Downdetector, ситуация по большей части уже была исправлена, однако стороны так и не прокомментировали причины подобных сложностей.

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