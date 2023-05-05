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Фил Спенсер: Xbox не сможет обойти Sony и Nintendo даже с отличными играми

Xbox не сможет выиграть гонку консолей у Sony и Nintendo, так как игровой бренд сильно сдал позиции еще в период конкуренции Xbox One и PlayStation 4. Об этом в подкасте Kinda Funny Games заявил глава Xbox Фил Спенсер.

Фил Спенсер признал поражение Xbox в гонке консолей
© Xbox

"На рынке видеоигр мы не сможем обогнать по продажам консолей такие компании, как Sony и Nintendo. В этом бизнесе для нас в принципе нет идеального решения для победы", – сказал Спенсер.

По словам главы Xbox, за последние годы рынок консолей сильно изменился. В текущих реалиях игроки сильно дорожат своими цифровыми библиотеками игр, которые росли в течение нескольких поколений, поэтому не станут отказываться от одной платформы в пользу другой.

"Даже если [будущий эксклюзив для Xbox] Starfield окажется шедевром и получит от всех оценку 11 из 10, владельцы PlayStation 5 не станут отказываться от своих консолей ради Xbox. Мы не в том мире, где это могло бы быть возможным", – сказал Спенсер.

Спенсер считает, что третье место Xbox после Sony и Nintendo было предопределено еще по итогам восьмого поколения консолей, когда Xbox One не смог выиграть у PlayStation 4.

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