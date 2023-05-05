Фил Спенсер признал поражение Xbox в гонке консолей

"Даже если [будущий эксклюзив для Xbox] Starfield окажется шедевром и получит от всех оценку 11 из 10, владельцы PlayStation 5 не станут отказываться от своих консолей ради Xbox. Мы не в том мире, где это могло бы быть возможным", – сказал Спенсер.