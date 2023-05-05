Разработчики представили трейлер творческого режима Fall Guys

Авторы королевской битвы Fall Guys: Ultimate Knockout представили геймплейный трейлер творческого режима из 4 сезона, где можно создавать свои карты.

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Ролик как раз посвятили процессу создания спортивных арен и хаосу, который можно устроить на них пользователям. В распоряжении у игроков будут различные материалы и элементы из основных уровней, которые при желании разрешают перевернуть с ног на голову. Лучшие карты позже будут отобраны создателями игры для специальных плейлистов.

Кроме того, в сезоне добавят 50 новых арен, 20 из которых будут доступны на старте. Тематикой сезона, кстати, стало низкое число полигонов. Сам сезон стартует уже 10 мая, однако поможет ли он сильно поднять интерес у игроков к проекту — непонятно.