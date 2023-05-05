$78.61-0.6987.00-0.58

В трейлере творческого режима Fall Guys показали красочные карты

Авторы королевской битвы Fall Guys: Ultimate Knockout представили геймплейный трейлер творческого режима из 4 сезона, где можно создавать свои карты.

Разработчики представили трейлер творческого режима Fall Guys
© Игромания.ру

Ролик как раз посвятили процессу создания спортивных арен и хаосу, который можно устроить на них пользователям. В распоряжении у игроков будут различные материалы и элементы из основных уровней, которые при желании разрешают перевернуть с ног на голову. Лучшие карты позже будут отобраны создателями игры для специальных плейлистов.

Кроме того, в сезоне добавят 50 новых арен, 20 из которых будут доступны на старте. Тематикой сезона, кстати, стало низкое число полигонов. Сам сезон стартует уже 10 мая, однако поможет ли он сильно поднять интерес у игроков к проекту — непонятно.

Среднее число пользователей Fall Guys в день составляет порядка 3 тысяч человек — последний мощный всплеск интереса случился в июне прошлого года, когда в битве участвовало почти 60 тысяч игроков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий