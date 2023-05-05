В Sea of Thieves можно выиграть настоящий золотой череп

Создатели Sea of Thieves подробнее рассказали про вторую крупную тайну, которую предстоит распутывать игрокам.

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Событие под названием The Hoarder's Hunt заставит морских волков отправиться на поиски уникальных призов, изучая таинственные подсказки. По сюжету, пользователи будут преследовать загадочного кукольника под псевдонимом H.

Свежее событие включает в себя не только внутриигровые Вояжи, но и различные загадки, которые придётся решать в реальном мире. Первый игрок, который сумеет открыть все секреты, получит настоящую статуэтку золотого черепа с четырьмя ключами во рту.

Всего у новой «тайны» будет четыре стадии прохождения — первую подсказку потребуется раскрыть силами интернета, после чего задание отправит охотников за сокровищами назад в игру к одному из путешествий.

На последнем этапе счастливчикам нужно будет как можно быстрее добыть золотой ключ, а победитель как раз получит ту самую реальную награду. Первым десяти «опоздавшим» вручат серебряные ключи, а пользователи, занявшие третье место (100 человек), завершат событие с тематическими медальонами.