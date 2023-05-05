В Sea of Thieves можно выиграть настоящий золотой череп

В свежем событии Sea of Thieves можно выиграть настоящий золотой череп
Создатели Sea of Thieves подробнее рассказали про вторую крупную тайну, которую предстоит распутывать игрокам.
Событие под названием The Hoarder's Hunt заставит морских волков отправиться на поиски уникальных призов, изучая таинственные подсказки. По сюжету, пользователи будут преследовать загадочного кукольника под псевдонимом H.
Свежее событие включает в себя не только внутриигровые Вояжи, но и различные загадки, которые придётся решать в реальном мире. Первый игрок, который сумеет открыть все секреты, получит настоящую статуэтку золотого черепа с четырьмя ключами во рту.
Всего у новой «тайны» будет четыре стадии прохождения — первую подсказку потребуется раскрыть силами интернета, после чего задание отправит охотников за сокровищами назад в игру к одному из путешествий.
На последнем этапе счастливчикам нужно будет как можно быстрее добыть золотой ключ, а победитель как раз получит ту самую реальную награду. Первым десяти «опоздавшим» вручат серебряные ключи, а пользователи, занявшие третье место (100 человек), завершат событие с тематическими медальонами.
Кроме того, в проекте будут присутствовать традиционные внутриигровые призы и бонусы. Само мероприятие стартует уже 11 мая.